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Haberler Gündem Haberleri Kütüphane söyleşisine damga vurdu! Başkan Erdoğan ile Karadenizli gencin gülümseten diyaloğu
Giriş Tarihi: 2.7.2021 22:59 Son Güncelleme: 2.7.2021 23:08

Kütüphane söyleşisine damga vurdu! Başkan Erdoğan ile Karadenizli gencin gülümseten diyaloğu

Kütüphane söyleşisine damga vurdu! Başkan Erdoğan ile Karadenizli gencin gülümseten diyaloğu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ''Kütüphane Söyleşileri'' programında gençlerle buluştu. Söyleşide gülümseten anlar da yaşandı. Başkan Erdoğan, bir gencin "Darlandığınızda ne yapıyorsunuz?" sorusuna, "Sen Karadenizli misin? Belli oluyor." yanıtını verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri'nin üçüncüsünde doktora öğrencileri ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen söyleşide eğlenceli anlar da yaşandı.

KARADENİZLİ GENCİN SORUSU SÖYLEŞİYE DAMGA VURDU

Söyleşiye katılan bir genç, Başkan Erdoğan'a, "Bunca yıl devlet yönetiyorsunuz. Kolay iş değil. Ben daha çok bütün bu yönetim işinde darlandığınızda ne yapıyorsunuz? Bunu merak ediyorum." sorusunu yöneltti.

Erdoğan ise gence "Sen Karadenizli misin?" diye sordu ve "Kelimeden anlıyorum görüyorsun." dedi.

"DARLANDIĞIMIZDA TORUNLARI ARIYORUM"

Başkan Erdoğan, konuşmasının devamında, "Darlandığımda torunlarımı arıyorum. Torun ne demek biliyorsun. Darlandığımızda zaman zaman torunları aramak, zaman zaman kendi meşgale alanlarımızı bulunduğumuz yerde genişletmek. Bizde iş çok. Boş kalmak diye bir şey olmuyor." dedi.

Kütüphane söyleşisine damga vurdu! Başkan Erdoğan ile Karadenizli gencin gülümseten diyaloğu | Video

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Kütüphane söyleşisine damga vurdu! Başkan Erdoğan ile Karadenizli gencin gülümseten diyaloğu
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