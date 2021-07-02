Kütüphane söyleşisine damga vurdu! Başkan Erdoğan ile Karadenizli gencin gülümseten diyaloğu

KARADENİZLİ GENCİN SORUSU SÖYLEŞİYE DAMGA VURDU

Söyleşiye katılan bir genç, Başkan Erdoğan'a, "Bunca yıl devlet yönetiyorsunuz. Kolay iş değil. Ben daha çok bütün bu yönetim işinde darlandığınızda ne yapıyorsunuz? Bunu merak ediyorum." sorusunu yöneltti.