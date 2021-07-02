Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri'nin üçüncüsünde doktora öğrencileri ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen söyleşide eğlenceli anlar da yaşandı.
KARADENİZLİ GENCİN SORUSU SÖYLEŞİYE DAMGA VURDU
Söyleşiye katılan bir genç, Başkan Erdoğan'a, "Bunca yıl devlet yönetiyorsunuz. Kolay iş değil. Ben daha çok bütün bu yönetim işinde darlandığınızda ne yapıyorsunuz? Bunu merak ediyorum." sorusunu yöneltti.
Erdoğan ise gence "Sen Karadenizli misin?" diye sordu ve "Kelimeden anlıyorum görüyorsun." dedi.
"DARLANDIĞIMIZDA TORUNLARI ARIYORUM"
Başkan Erdoğan, konuşmasının devamında, "Darlandığımda torunlarımı arıyorum. Torun ne demek biliyorsun. Darlandığımızda zaman zaman torunları aramak, zaman zaman kendi meşgale alanlarımızı bulunduğumuz yerde genişletmek. Bizde iş çok. Boş kalmak diye bir şey olmuyor." dedi.
Kütüphane söyleşisine damga vurdu! Başkan Erdoğan ile Karadenizli gencin gülümseten diyaloğu | Video