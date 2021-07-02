Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 6 kente kuvvetli sağanak ve dolu yağacak

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Trakya Kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 35°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.