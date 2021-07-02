Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 6 kente kuvvetli sağanak ve dolu yağacak

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cumartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Bilecik ve Bursa çevreleri için sağanak ve dolu yağışı için uyarılarda bulundu.
DOLU YAĞIŞI DA BEKLENİYOR
Yapılan duyuruda, "3 Temmuz 2021 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul'da zamanla Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik ile Bursa'nın kuzey ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
KUVVETLİ YAĞIŞ 02.00-20.00 SAATLERİNDE ETKİLİ OLACAK
Müdürlüğün internet sitesinde, kuvvetli yağışın cumartesi günü 02.00- 20.00 saatlerinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.
MARMARA'NIN BATISI İÇİN DE UYARI YAPILDI
Öte yandan müdürlük tarafından Marmara'nın batısı için de sağanak uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusunda görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Marmara'nın batısında etkili olması beklenen sağanağın saat 21.00'e kadar devam edeceği kaydedildi.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Trakya Kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla İç Ege'nin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batısının parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile gece saatlerinde Düzce,Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusu ile Van'ın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık