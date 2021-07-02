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Giriş Tarihi: 2.7.2021 17:54 Son Güncelleme: 2.7.2021 18:03

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 6 kente kuvvetli sağanak ve dolu yağacak

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 6 kente kuvvetli sağanak ve dolu yağacak

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna dair hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Meteoroloji'nin verilerine göre; İstanbul dahil 6 kentte kuvvetli sağanak ve dolu yağışının etkili olması bekleniyor. Kuvvetli yağışın cumartesi günü 02.00-20.00 arasında etkili olması beklenirken Meteoroloji, "Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısında bulundu. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cumartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Bilecik ve Bursa çevreleri için sağanak ve dolu yağışı için uyarılarda bulundu.

DOLU YAĞIŞI DA BEKLENİYOR

Yapılan duyuruda, "3 Temmuz 2021 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul'da zamanla Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik ile Bursa'nın kuzey ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ 02.00-20.00 SAATLERİNDE ETKİLİ OLACAK

Müdürlüğün internet sitesinde, kuvvetli yağışın cumartesi günü 02.00- 20.00 saatlerinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.

MARMARA'NIN BATISI İÇİN DE UYARI YAPILDI

Öte yandan müdürlük tarafından Marmara'nın batısı için de sağanak uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusunda görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Marmara'nın batısında etkili olması beklenen sağanağın saat 21.00'e kadar devam edeceği kaydedildi.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Trakya Kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 35°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla İç Ege'nin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batısının parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİVAS °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile gece saatlerinde Düzce,Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 34°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 37°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BAYBURT °C, 36°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusu ile Van'ın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 38°C

Az bulutlu

VAN °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 6 kente kuvvetli sağanak ve dolu yağacak
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