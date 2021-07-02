Pehlivan Menemen’e baraj yapmak istiyor

Menemen Belediyesi Temmuz ayı olağan Meclis oturumu, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan yönetiminde Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşti.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Millet İttifakı'nın grup başkan vekilleri kuraklığa dikkat çekerken, belediyeden tedbirlerin artırılmasını talep etti. Konuyla ilgili konuşan Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Menemen'in bereketli ovasına bir baraj kazandırmak için Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşmeler yaptıklarını müjdeledi.

Kuraklığın tüm ülkemiz için bir sıkıntı oluşturduğuna dikkat çeken Başkan Vekili Pehlivan, "Menemen Ovamızın sulaması biliyorsunuz ki 140 kilometre uzaklıktaki Gölmarmara'dan sağlanıyor. Gölmarmara'dan suyun buraya gelmesi sıkıntılı olabiliyor. Özellikle kuraklık yaşanan senelerde bu sıkıntı daha ciddi boyutlara çıkabiliyordu. Bu sene de ciddi bir kuraklık var" dedi.