Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Saldırı hazırlığında yakalandılar
Giriş Tarihi: 2.7.2021

Saldırı hazırlığında yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Saldırı hazırlığında yakalandılar
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, PKK'ya yönelik bir operasyon düzenledi. Bölücü terör örgütü PKK/ KCK-PYD/YPG adına kırsal alanlarda faaliyet yürüttükten sonra Suriye'den ülkemize giriş yaptıkları ve İstanbul'da oldukları belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için 4 ilçede 4 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. PKK'nın sözde gençlik yapılanması içerisinde ve özellikle Esenyurt ilçesinde faaliyet yürüttükleri belirlenen ve PKK adına terör saldırısı arayışı içerisinde oldukları değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da ise Suriye'den geldikleri tespit edilen PKK/ PYD/YPG mensubu 3 terörist yakalandı. Teröristlerin, bomba eğitimi verildikten sonra para da teklif edilerek bombalı eylem için Türkiye'ye gönderildiği ortaya çıktı. Mahkemeye çıkarılan 3 terörist tutuklandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Saldırı hazırlığında yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA