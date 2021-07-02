Saldırı hazırlığında yakalandılar

İstanbul
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, PKK'ya yönelik bir operasyon düzenledi. Bölücü terör örgütü PKK/ KCK-PYD/YPG adına kırsal alanlarda faaliyet yürüttükten sonra Suriye
'den ülkemize giriş yaptıkları ve İstanbul'da oldukları belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için 4 ilçede 4 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. PKK'nın sözde gençlik yapılanması içerisinde ve özellikle Esenyurt
ilçesinde faaliyet yürüttükleri belirlenen ve PKK adına terör saldırısı arayışı içerisinde oldukları değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Ankara
'da ise Suriye'den geldikleri tespit edilen PKK/ PYD/YPG mensubu 3 terörist yakalandı. Teröristlerin, bomba eğitimi verildikten sonra para da teklif edilerek bombalı eylem için Türkiye
'ye gönderildiği ortaya çıktı. Mahkemeye çıkarılan 3 terörist tutuklandı.