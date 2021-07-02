Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz karne gününde unutulmadı

Çiftçibaşı kırsal mahallesi şehit Necmettin Yılmaz İlk ve Ortaokulunda düzenlenen buruk karne gününde Necmettin öğretmenin şehit edilişinde bir araya gelen öğrenciler öğretmenlerini unutmadıklarını gösterdiler.

Öğrenciler düzenlenen karne töreninde şehit Necmettin Yılmaz'ın yerine öğretmenleri tarafından dağıtılan karnelerini aldı. Öğrenciler şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın hayatını anlatan biyografisini okuyarak 'Mağusa Limanı' isimli türküyü şehit öğretmenleri için seslendirdiler. Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Zülfü Kan buruk karne gününde şunları kaydetti: "Şehidimizin bize emaneti olan çocuklarımızın karne dağıtım gününe katıldık, çocuklarımızın şehidimizi unutmamış olduklarını görmek bize gurur verdi. Bugün karne günü çocuklarımızın sevinemediğini gördük buruk bir karne sevinci yaşadık, çocuklarla sohbetimizde öğretmenlerini çok sevdiklerini ilettiler, bu çocuklar bu memlekette inşallah bu tür olayların yaşanmaması için okuyup iyi yerlere gelecekler.

Öğrencilerden Mustafa Çecan ise, "Öğretmenimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Bugün karnemizi aldık Necmettin öğretmenimiz aramızda olmadığı için hüzünlüyüz Allah mekânını cennet etsin. Necmettin öğretmenimiz bizim için unutulmaz bir eğitimcidir, bizleri çok severdi bizde onu çok seviyoruz" dedi.

Sedef Sunkar da, "Necmettin öğretmenimiz her zaman kalbimizdedir, onu çok sevmiştik oda bizleri çok seviyordu. Bugün bizim için buruk bir karne günü öğretmenimizi unutmak mümkündür değil, her zaman kendisini anacağız, mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.