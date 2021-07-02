Son dakika: Nusret Vardar İstanbul’da kaçırılıp öldürülmüş! Ormana atılan ceset aranıyor

İstanbul'da 2013 yılında kaybolan Nusret Vardar'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı. 8 yıl önce akrabaları tarafından İstanbul'dan kaçırılıp öldürüldükten sonra Sakarya'da bir ormanlık alana atıldığı öğrenilen Vardar'ın cesedini arama çalışmaları devam ediyor. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



İstanbul'da 2013 yılında kayıp olan Nusret Vardar'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Nusret Vardar'ın yasak ilişki yüzünden akrabaları tarafından İstanbul'dan kaçırılıp öldürüldükten sonra Sakarya'da bir ormanlık alana cesedinin atıldığını belirledi. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Polis şüphelilerin gösterdiği adreste ceset araması yapıyor.