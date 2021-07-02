Son dakika: Başkan Erdoğan Sakarya'da! Toplu açılış töreninde flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'daki programını sürdürüyor. Erdoğan, tank palet fabrikası incelemesinin ardından toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, törende vatandaşlara sesleniyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

2 yılı aşkın sürenin ardından yeniden sizlerle görüşmekten memnuniyet duyuyorum. Gerçekten çok özledim. Bu salgın bizi birbirimizden ayırdı.

Tank Palet Fabrikası'nda fabrikamızda yapılan işleri gururla takip ediyoruz. Fabrikamızı yeni yatırımlarla geliştirmek için yoğun gayret içindeyiz. Birileri savunma sanayindeki adımları engellemek için iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da onlara rağmen ülkemizi marka haline getirmeyi başardık. İsteseler de istemeseler de Türkiye'yi güvence altına alan adımları atacak, hedeflerine ulaşacaktır.

Bay Kemal senin gücün bunu engellemeye yetmez. Yanındakilerin gücü de yetmez. İşte millet Bay Kemal siz ise illetsiniz. Cumhur İttifakı bütün gücüyle yoluna devam ediyor. Ülkemizi ve şehirlerimizi bu hedefe yaklaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yatırım bedeli 2 milyar 600 milyon lirayı bulan 157 kalem eser ve hizmetin toplu açılışını yapıyoruz.

Çok sayıda eseri bugün resmen hizmete açıyoruz. Kürek Kano Tesisi başta olmak üzere merkezde ve ilçelerimizdeki çok sayıda tesisin resmi açılışını bugün yapıyoruz. Sakarya'ya bağımlılıkla mücadele, bu konuda önemli katkı yapacak AMATEM ve ÇEMATEM tesisleri kazandırdık. Sağlıkta 200 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemizi bugün açıyoruz.

Biz Türkiye'yi sağlıktan kamu güvenliğine kadar her alanda en ileriye taşıdık. Koronavirüs salgını sürecinde bırakın gelişmekte olan ülkeleri falan gelişmiş ülkeler bile neler yaşadı. Aşıyı para ile yapıyorlar, 50 sterlin gibi paralar istiyorlar. Biz ücretsiz yapıyoruz.

SAKARYA'YA 1000 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ

Müjdeyi veriyorum size, Sakarya'mıza da 1000 yataklı bir şehir hastanesi yapıyoruz. Sakaryalı kardeşlerimiz artık bir başka şehre gitmeyecek. Burada tüm sorun çözülecek. Kendi aşımızı da artık devreye alıyoruz.