Son dakika: Cahit Çetin cinayeti soruşturmasında gözaltına alınmışlardı! Sedat Peker'le bağlantılı şüpheliler hakkında yeni gelişme





SİLAHLAR ELE GEÇİRİLMİŞTİ



Avukat Ayhan S.'nin de aralarında olduğu 10 şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen ve gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının Peker Suç Örgütü ile bağlantılı oldukları iddia edilmiş, adreslerde yapılan aramalarda ise dört ruhsatsız tabanca, iki kılıç, 149 mermi, 915 bin lira değerinde 12 çek ele geçirilmişti. Gözaltına alınan ve Sedat Peker ile bağlantılı olan bazı kişilerin davalarına baktığı iddia edilen Avukat Ayhan S. de adliyeye sevk edildi.

Cinayet soruşturmasında gözaltına alınmışlardı! Adliyeye sevk edildiler | Video