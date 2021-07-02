Son dakika haberleri: Bakan Koca duyurdu! Günlük aşılama 1 milyonu geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü 1 Milyonuncu doz aşı, Kuşadası Devlet Hastanesinde yapıldı. Makbule Handan Hanımın aşısını sorumlu hekim Yusuf Kuyucu'nun gözetiminde, sağlık personelimiz Utku Karaçay uyguladı. Aşı olmakla en iyisini yaptınız Makbule Hanım. Çevrenizden aşı olmayan varsa bekliyoruz." ifadelerini kullandı.