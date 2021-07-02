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Giriş Tarihi: 2.7.2021 19:22 Son Güncelleme: 2.7.2021 19:25

Son dakika haberleri: Bakan Koca duyurdu! Günlük aşılama 1 milyonu geçti

Son dakika haberleri: Bakan Koca duyurdu! Günlük aşılama 1 milyonu geçti

Gelen son dakika haberine göre; Türkiye'de aşılama son hızla devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 1 milyonuncu doz aşının yapılma anını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü 1 Milyonuncu doz aşı, Kuşadası Devlet Hastanesinde yapıldı. Makbule Handan Hanımın aşısını sorumlu hekim Yusuf Kuyucu'nun gözetiminde, sağlık personelimiz Utku Karaçay uyguladı. Aşı olmakla en iyisini yaptınız Makbule Hanım. Çevrenizden aşı olmayan varsa bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberleri: Bakan Koca duyurdu! Günlük aşılama 1 milyonu geçti
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