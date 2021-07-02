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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı 'Teröre geçit yok' diyerek duyurdu: 7 terörist etkisiz...
Giriş Tarihi: 2.7.2021 13:01 Son Güncelleme: 2.7.2021 13:05

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı 'Teröre geçit yok' diyerek duyurdu: 7 terörist etkisiz...

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı 'Teröre geçit yok' diyerek duyurdu: 7 terörist etkisiz...

Son dakika haberine göre; Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Her nerede olursa olsun teröre geçit yok. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı 'Teröre geçit yok' diyerek duyurdu: 7 terörist etkisiz...
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