Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı 'Teröre geçit yok' diyerek duyurdu: 7 terörist etkisiz...

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Her nerede olursa olsun teröre geçit yok. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.