Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı 'Teröre geçit yok' diyerek duyurdu: 7 terörist etkisiz...

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
Her nerede olursa olsun teröre geçit yok. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Her nerede olursa olsun teröre geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 2, 2021
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/bpjINAJOfD