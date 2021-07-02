Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Tosuncuk konsolosluktan talepte bulundu: Beni onlara vermeyin!
Giriş Tarihi: 2.7.2021 10:06 Son Güncelleme: 2.7.2021 10:10

Son dakika | Tosuncuk konsolosluktan talepte bulundu: Beni onlara vermeyin!

Son dakika | Tosuncuk konsolosluktan talepte bulundu: Beni onlara vermeyin!

Son dakika haberi: Çiftlik Bank vurgununda dolandırdığı 132 bin kişinin paralarıyla yurt dışına kaçan ve yıllardır firari durumda olan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın önceki gün saklandığı Brezilya'da Sao Paulo'da bulunan Türkiye konsolosluğuna teslim oldu. Avukatları aracılığı ile Türkiye'de yargılanmak istediğini ancak tutuklanmamak kaydıyla konuşma talep edeceğini belirten Mehmet Aydın'ın konsolosluktan da bir isteği olmuş. İşte Mehmet Aydın'ın talepleri ve konsoloslukta yaşananlara ilişkin son dakika ayrıntıları

Son dakika haberi: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, 2018 yılında binlerce kişiden 1 milyarın üzerinde para alarak ve katılımcıları dolandırarak yurt dışına kaçmıştı. Kırmızı Bülten ile aranan Aydın, Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğuna giderek teslim oldu. Brezilya devleti ile temasa geçirilerek kısa zamanda yurda getirilmesi bekleniyor. Tosuncuk'un iade süreci için iki ihtimal olduğu bildiriliyor. Brezilya mahkemelerinin de bir yargılama sürecine gidebileceği belirtiliyor. Öte yandan Tosuncuk'un avukatlarından da açıklama geldi. Açıklamada, 'Tutuklanmama garantisi' vurgusu yapıldı.

Son dakika | Tosuncuk konsolosluktan talepte bulundu: Beni onlara vermeyin!

Tosuncuk önceki gün gece sürpriz bir şekilde video yayınlayarak Türk konsolosluğuna gitti ve Türkiye'de yargılanmak istediğini, dolandırıcılık gibi bir amacının olmadığını,, işlerin büyümesi ile kontrolden çıktığını öne sürmüştü

Son dakika | Tosuncuk konsolosluktan talepte bulundu: Beni onlara vermeyin!

AVUKATLARI TUTUKLANMAMA GARANTİSİ İSTEDİ!

Mehmet Aydın'ın teslim olmasının ardından ülkeye gelişinin 1-2 günden daha kısa sürebileceğini ifade eden avukatları, adli makamlardan ilerleyen süreçte de tutuklanmama garantisi talep edebileceklerini ifade etti. Aydın'ın gıyabında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunuyor.

Son dakika | Tosuncuk konsolosluktan talepte bulundu: Beni onlara vermeyin!

SON DAKİKA TOSUNCUK KONSOLOSLUKTA TALEPTE BULUNDU;
BENİ BREZİLYA POLİSİNE VERMEYİN

Hürriyet'te yer alan bilgiye göre Dışişleri Bakanlığı kaynakları konuya dair önemli bir bilgi verdi. Mehmet Aydın'ın konsolosluğa teslim olmasıyla ilgili küçük bir 'kriz' de yaşanıyor. Prosedürde elçiliğe ve konsolosluğa teslim olmak diye bir uygulama yok. Normal prosedürde elçilik veya konsolosluk kendisine bu şekilde teslim olan birini Brezilya polisine teslim ediyor. Brezilya polisi de 'mütekabiliyet' esasına göre veya İnterpol üzerinden teslim olan kişiyi ilgili ülkeye teslim ediyor. Ancak mevcut durumda Mehmet Aydın, Brezilya polisine teslim edilmek istemedi, konsolosluk tarafından doğrudan Türkiye'ye teslim edilmek istiyor.

Son dakika | Tosuncuk konsolosluktan talepte bulundu: Beni onlara vermeyin!

Bu bilgi ve uygulama teamülleri ışığında Türk makamları bu konuda bir çözüm bulmaya çalışıyor.

Son dakika | Tosuncuk konsolosluktan talepte bulundu: Beni onlara vermeyin!

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? İKİ İHTİMAL VAR

Peki iade süreci nasıl gerçekleşecek ve ihtimaller neler? İlk ihtimal kendi rızasıyla Brezilya'dan bir görevli ile Türkiye'ye gelmesi. Ancak hakkında kırmızı bülten bulunan Mehmet Aydın için ikinci ihtimal de akıllara geliyor.

Son dakika | Tosuncuk konsolosluktan talepte bulundu: Beni onlara vermeyin!

İkinci ihtimale göre senaryo şu;

Tosuncuk hakkında kırmızı bülten bulunduğundan iade işlemleri için Brezilya'da mahkemeye çıkacak. Brezilya'daki mahkeme, Türkiye'den Adalet Bakanlığı'nda hazır bulunan yargılama evraklarını isteyecek.

Son dakika | Tosuncuk konsolosluktan talepte bulundu: Beni onlara vermeyin!

Bunun için de bir süre verecek. O süre içinde evrakların gönderilmesi halinde inceleme başlayacak. Hangi suçlardan yargılandığı ve neden iade edilmesi gerektiği hususları irdelenecek.

Son dakika | Tosuncuk konsolosluktan talepte bulundu: Beni onlara vermeyin!

Bu süre zarfında ise Aydın mahkeme kararıyla tutuklanacak veya bir evde kalması, bir de ikamet göstererek serbest kalması ihtimali doğacak.

Son dakika | Tosuncuk konsolosluktan talepte bulundu: Beni onlara vermeyin!

Brezilya'da İncelemenin ardından mahkeme Mehmet Aydın'ın iadesine veya iadesinin reddine karar verecek. İadenin kabul edilmesi halinde de nakli için süreç başlayacak.

Son dakika | Tosuncuk konsolosluktan talepte bulundu: Beni onlara vermeyin!

ÇİFTLİK BANK DAVASINDA SON DURUM

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam eden dosyada 3 bin 762 mağdur bulunsa da, 132 bin 222 katılımcıdan, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı tespit edildi. 48 sanıklı dava 20 sanığın yargılaması devam ederken dosyası ayrılan 18 sanık yargılama sonucunda beraat etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Tosuncuk konsolosluktan talepte bulundu: Beni onlara vermeyin!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA