Yasa teklifi TBMM'ye sunuldu! Hayvana işkenceye af yok





PİTBULL YASAĞI:

Pittbull gibi tehlikeli hayvanların sahiplenilmesi, barındırılması ve beslenmesi yasak olacak. Şu aşamada dört köpek türü 'Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino" ve melezleri yasaklanıyor. Bu hayvanları besleyenlere 6 ay süre verilecek. Bu süre içinde ya hayvanlar kısırlaştırılacak ya da barınaklara teslim edilecek. Bu tercih süresinde dahi hayvanlar çocuk parkları başta olmak üzere kalabalık yerlere giremeyecek. Ayrıca, bu hayvanların sokağa terk edilmesi yasağına ilişkin idari para cezasının 30 bin lira olarak uygulanması öngörülmektedir.