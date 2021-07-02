Ali Yerlikaya: İstanbul'da 9 milyon 173 bin 697 doz Kovid-19 aşısı yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Aşılama seferberliğinin her geçen gün artarak devam ettiğini belirterek aşılamada gelinen son rakamları açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan vali Yerlikaya, "Randevunu Al Aşını Ol" etiketiyle yaptığı paylaşımda, İstanbul'da koronavirüs ile mücadelede aşı seferberliğinin devam ettiğini belirtti.



Vali Yerlikaya, "1 Temmuz itibarıyla; 1. doz 6 milyon 664 bin 966 (yüzde 56,8), 2. doz 2 milyon 508 bin 731 (yüzde 21,4), toplamda 9 milyon 173 bin 697 doz aşı yapıldı." ifadesini kullandı.