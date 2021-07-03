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Giriş Tarihi: 3.7.2021 17:36

Alanya'da 3 uyuşturucu tacirine 36 yıl 5 ay hapis

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya'da 3 uyuşturucu tacirine 36 yıl 5 ay hapis

Alanya İlçe Jandarma KOM ekiplerince yakalanan 3 uyuşturucu satıcısına toplam 36 yıl 5 ay hapis ve 72 bin TL adli para cezasıyla cezalandırıldılar.

Alanya İlçe Jandarma KOM ekiplerince yakalanan 3 uyuşturucu satıcısına toplam 36 yıl 5 ay hapis ve 72 bin TL adli para cezasıyla cezalandırıldılar.

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevinde başka suçtan tutuklu sanıklar Selahaddin S. ve Eren K., İsmal A, duruşmaya SEGBİS bağlantısıyla katılırken sanık avukatları hazır bulundu.

Soruşturma ve yapılan yargılanma sonucunda, Selahaddin S. isimli sanığın internet üzerinde veya sosyal medya hesapları üzerinden şahıslarla görüşme yaparak irtibat kurduğu, görüşme yaptığı şahıslara ikametinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı anlaşıldı. Yaklaşık 2 gram kristal şeklindeki metamfetamin maddesini kendi rızasıyla teslim eden Selahaddin S.'nin 'Selo' adıyla telegram üzerinden bağlantı kurduğu şahıslara 500 TL karşılığında uyuşturucu sattığı tespit edildi.

Sanıklar İsmail A. ve Eren K. de Manavgat'tan Alanya'ya gelirken durdurulmak istendi. Ancak ter yönde kaçan sanıklar, içinde 3 gram eroin olan sigara paketini araçtan attı. Yakalanan şahıslar Fatih, Emine ve İsmail'in alınan ifadelerinde eroin maddelerini sanık Eren'den aldıkları beyan ettiler.
Sanık İsmail A., Selahaddin S. ve Eren K. için karar duruşması yapıldı. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Selahaddin S.'ye 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 TL adli para cezası, İsmail A.'ya 5 yıl hapis ve 10 bin TL adli para cezası, Eren K.'ye 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezasıyla cezalandırıldı.

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Alanya'da 3 uyuşturucu tacirine 36 yıl 5 ay hapis
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