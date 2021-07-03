Ankara’da korkutan patlama

Ankara'da hırdavat ve ambalaj işyerlerinin bulunulduğu 4 katlı binada yaşanan patlamada 2 kişi yaralandı.



Ankara'nın Altındağ İlçesi Taştop Sokak'ta hırdavat ve ambalaj dükkanlarının bulunulduğu 4 katlı binada patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle binanın camları ve kapıları kırılarak çevreye saçıldı. Olay gören esnaf durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alındı.





İtfaiye ekipleri patlama nedeniyle çıkan yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmalarının ardından ekipler, patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.