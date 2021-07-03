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Giriş Tarihi: 3.7.2021 10:03

Ankara’da korkutan patlama

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara’da korkutan patlama

Ankara’da hırdavat ve ambalaj işyerlerinin bulunulduğu 4 katlı binada yaşanan patlamada 2 kişi yaralandı.

Ankara'da hırdavat ve ambalaj işyerlerinin bulunulduğu 4 katlı binada yaşanan patlamada 2 kişi yaralandı.

Ankara'nın Altındağ İlçesi Taştop Sokak'ta hırdavat ve ambalaj dükkanlarının bulunulduğu 4 katlı binada patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle binanın camları ve kapıları kırılarak çevreye saçıldı. Olay gören esnaf durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alındı.



İtfaiye ekipleri patlama nedeniyle çıkan yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmalarının ardından ekipler, patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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Ankara’da korkutan patlama
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