Artan trafiğe karşı tek imkân Kanal İstanbul

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Kütüphane Söyleşileri'nin üçüncüsünde doktora öğrencileriyle bir araya geldi. Bir gencin sorusu üzerine, Kanal İstanbul
'un 11 yıllık bir proje olduğunu vurgulayan Erdoğan, bunun adımının İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı döneminde atıldığını aktardı. Boğaz'da bugüne kadar yaşanan felaketlerden ders çıkarılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:
Yılda 45 bin geminin geçiş yaptığı İstanbul Boğazı
'nın bu trafiği daha fazla taşıması mümkün değil. Yapılan projeksiyonlar 2050 yılında bu rakamın 78 bini bulacağını gösteriyor. Oysa güvenli gemi geçiş kapasitesi 25 bin. Boğaz'ı gemi geçişlerine kapatamayacağımıza göre, artan trafiği karşılamak için artık elimizde tek imkân vardı, o da Kanal İstanbul
.
Yapılan etütler, Kanal İstanbul'daki gemi trafiğinin Boğaz'a göre 13 kat daha güvenli gerçekleşeceğini bize gösterdi. Şimdi 13 kat daha güvenli bir durum söz konusu olduğuna göre, hâlâ İstanbul Boğazı'nda direnmemizin bir anlamı var mı? Tanker, büyük yük gemileri... Artık bunlara İstanbul Boğazı'nı kapayıp, hepsini bizim Kanal İstanbul'a kaydırmamız gerekecek.
Ülkemize çağ atlatacak böyle bir projeyi tabii muhalefetin insafına bırakamayız. Şu anda bizim Kanal İstanbul'la ilgili hedefimiz birinci derecede, çevre tehdidinin ortadan kaldırılması. İkincisi, İstanbul'da bugüne kadar yaşanmış bütün o kazalardan büyük oranda kurtulmak. Üçüncüsü, çok daha sağlıklı bir deniz trafiğini sağlamak.
Bizim hedefimiz 'gönül belediyeciliği' iddiasıdır. Sosyal medya
belediyeciliğiyle bizim vatandaşı kandırmamıza gerek yok.
(Kılıçdaroğlu'nun Katarlı öğrenci yalanı) Katarlı öğrencileri sınavsız şekilde tıp fakültelerine alıyormuşuz. Böyle bir şey olabilir mi? Vatandaşımı buna inandırma gayretini nasıl ifade edeceğiz? Türkiye'nin uluslararası camiada itibarını bu denli yok etmeye çalışanlara da milletim gereken dersi verecektir.
(Marmara
'daki müsilaj sorununun nedenleri) Buna yerel yöneticilerin iş bilmezliğini de eklemek lazım. Silahtarağa Artıma Tesisi
gibi kritik projelerin temel atmama töreni gibi yaklaşımlarla devre dışı bırakılması bunlardan bir tanesidir. Aynı vizyonsuzluğun acı sonuçlarını maalesef Haliç
'ten Büyükçekmece
'ye birçok yerde görüyoruz. Şov yapmak uğruna kimsenin Marmara'nın geleceğiyle oynamaya hakkı yoktur.
(Yerli aşı) Turkovac için hedefimiz eylül, ekim gibi netice almak. Hocalarımızın iddiaları bizi de ümitlendiriyor.