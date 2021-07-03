Başkan Erdoğan: Tank Palet Fabrikası devletin ve öyle kalacak





Bize ne dediler? "Ne işiniz var Suriye'de? Ne işiniz var Libya'da? Ne işiniz var Karabağ'da? Ne işiniz var Doğu Akdeniz'de?" Bunu diyenler ya dünyadan habersiz ya da düşmanın kılıcını çekmektedir. Evet, biz Libya'da da varız, Azerbaycan'da da varız, Suriye'de de varız, Doğu Akdeniz'de de varız, olmaya da devam edeceğiz. Bunlar kimin, kim olduğunu hâlâ öğrenememişler. Ya ben bu milletin bir evladıyım. Sen Erdoğan'ın ne zamandan beri talimatla konuşma yaptığını öğrendin. Biz hakkımız neyse bu hakkımızı söke söke alırız ve alacağız. Doğu Akdeniz'den doğalgaz sinyali geldi. Bütün o denizlerde, oralardaki petrol arama işlemlerimizi yürüteceğiz.