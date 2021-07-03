CHP’ye AYM’den ret

YAPILAN her düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi
'ne götüren CHP bir kez daha umduğunu bulumadı. CHP, Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu
'nda değişiklik yapılması hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin tamamının, tamamı iptal edilmediği takdirde ise bazı maddelerinin iptali için başvurduğu Anayasa Mahkemesi'nden ret cevabı aldı. Mahkeme kararnamenin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine karar verdi. Kararname, seçilen cumhurbaşkanının tutanakla TBMM
'ye bildirilmesi, ant içme töreni, cumhurbaşkanı yardımcılarının yemini gibi hükümleri kapsıyordu. ANKARA