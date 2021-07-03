Çok sayıda kişiyi mağdur ettiler! Tam 836 suç kaydı çıktı!

İstanbul'da 1'inin 836 suç kaydı bulunan ve 18 yaşından küçük olan iki yankesici yakalandı. İstanbul'da girdikleri iş yerlerinde çok sayıda kişinin çantasını, cüzdanlarını, paralarını ve cep telefonlarını el çabukluğu ile çalan iki yankesici yakalandı. O.S. (13) ve Ö.G. (14) isimli iki yankesici son olaylarını Şişli Kurtuluş Caddesi üzerinde gerçekleştirdi. A.B. isimli mağdurun içerisinde gümüş kolyeler, üç çeyrek altın, 200 dolar ve 500 lira olan cüzdanını çalan yankesiciler aynı gün Dolapdere Caddesi üzerinde gözaltına alındı. Yankesicilerin üzerinde iki gümüş kolye ve 440 lira nakit para bulundu.



İstanbul’da 836 suç kaydı olan yankesicinin cüzdan çalma anı kamerada





836 SUÇ KAYDI VAR



Şüphelilerin 18 Mayıs 2021 tarihinde Şişli'de bir iş yerinden sekiz bin 500 lira nakit paranın çalınması olayını da gerçekleştirdikleri saptandı. Aileleri tarafından haklarında "Kayıp" başvurusu yapıldığı ve "Kayıp Şahıs" olarak arandıkları ifade edilen yankesicilerin çok sayıda "İş Yerinden Hırsızlık, Yankesicilik, Otodan Hırsızlık" suçundan arandıkları iddia edildi. O.S. isimli şüphelinin 836 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.G. serbest bırakıldı. O.S. ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.