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Giriş Tarihi: 3.7.2021

Çöpe attığı flash bellek 60 mahrem imamı deşifre etti

HALİT TURAN HALİT TURAN
Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Çöpe attığı flash bellek 60 mahrem imamı deşifre etti
FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapısı, halen tutuklu yargılanan Marmara Bölgesi imamı Nihat Keskin'in çöpe attığı flash bellek sayesinde deşifre ediliyor. Flash bellekten çıkan veriler doğrultusunda Ankara merkezli yürütülen soruşturmada Jandarma Genel Komutanlığı'na sızdırılan FETÖ üyesi askerlere mahrem abilik yaptığı belirlenen 60 zanlıya 34 ilde gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 20'si gözaltına alınan 60 zanlıdan 30'unun eski kamu görevlisi olduğu öğrenildi.

FETO'NUN AKRABASI YAKALANDI
Öte yandan İzmir polisi tarafından Karabağlar'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının torunu olan örgütün üniversite ablası Münise Gülen gözaltına alındı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden sorumlu olduğu öğrenilen 28 yaşındaki örgüt ablasının ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.
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Çöpe attığı flash bellek 60 mahrem imamı deşifre etti
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