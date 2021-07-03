Çöpe attığı flash bellek 60 mahrem imamı deşifre etti

FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapısı, halen tutuklu yargılanan Marmara Bölgesi
imamı Nihat Keskin'in çöpe attığı flash bellek sayesinde deşifre ediliyor. Flash bellekten çıkan veriler doğrultusunda Ankara
merkezli yürütülen soruşturmada Jandarma Genel Komutanlığı
'na sızdırılan FETÖ üyesi askerlere mahrem abilik yaptığı belirlenen 60 zanlıya 34 ilde gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 20'si gözaltına alınan 60 zanlıdan 30'unun eski kamu görevlisi olduğu öğrenildi.
FETO'NUN AKRABASI YAKALANDI
Öte yandan İzmir
polisi tarafından Karabağlar
'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen
'in amcasının torunu olan örgütün üniversite ablası Münise Gülen gözaltına alındı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden sorumlu olduğu öğrenilen 28 yaşındaki örgüt ablasının ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.