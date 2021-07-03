DEVA'nın beş saniyelik algı operasyonu patladı! Bakan Varank videonun uzun halini paylaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın birkaç gün önce Gaziantep'teki temasları esnasında sanayici Mustafa Çapkur'a "Ne istiyorsun, sadede gel!" ifadelerini kullandığına dair beş saniyelik görüntüyü Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Gaziantep İl Başkanı Ertuğrul Kaya sosyal medyadan paylaştı, bir algı operasyonuna girişti.

DEVA PARTİSİ BAKAN VARANK'A YÖNELİK ALGI OPERASYONUNA GİRİŞTİ

Kaya, sosyal medya platformu Twitter'dan önü ve sonu olmayan, kırpılmış videoyu paylaşarak, "Sayın Varank, aşağıdaki videoda size derdini anlatmaya çalışan Gaziantepli sanayicimize "ne istiyorsun, sadede gel" diyorsunuz. Hiç kimse Gaziantep sanayicisine böyle hitap edemez. Lafa gelince tevazu sahaya çıkınca "ne istiyorsun, sadede gel" öyle mi?" ifadelerini kullandı.

Kesilip biçilen bu video sosyal medya hesaplarından da paylaşılmaya başlandı, Bakan Varank sanki sanayiciyi azarlıyormuş, zaman ayırmamış gibi gösterilmeye çalışıldı.

SÖZCÜ, BİRGÜN, T24, HALK TV ALGI OPERASYONUNA ALET OLDU

Sözcü, Birgün, T24, Halk TV gibi medya kuruluşları DEVA Partisi Gaziantep İl Başkanı Ertuğrul Kaya'nın kırparak paylaştığı, algı operasyonu için kullanılan beş saniyelik bu görüntüleri haberleştirdi, sosyal medyada da Bakan Varank'a yönelik algı operasyonu devam ettirildi.

BAKAN VARANK, VİDEONUN UZUN HALİNİ PAYLAŞTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ne istiyorsun, sadede gel!" ifadelerini kullandığı ve kesilip biçilen görüntülerin uzun halini gösteren videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

BAKAN VARANK: "SADEDE GELİYORUM! MÜTEVAZI NUMARASI YAPAN GENEL BAŞKANIN İL BAŞKANI DA İŞTE BÖYLE DÜZENBAZ OLUR!"

Bakan Varank, sosyal medya hesabından DEVA Partisi Gaziantep İl Başkanı Ertuğrul Kaya'nın yazdıklarını alıntılayarak tepki gösterdi. Bakan Varank, "Sadede geliyorum: Mütevazı numarası yapan genel başkanın il başkanı da işte böyle düzenbaz olur. 3-4 saniyelik kırpma videolarla masa başı oyunlar çevireceğinize sokağa çıkıp siyaset yapın, millete dokunun. Milletimizle aramızı bozamazsınız!" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Varank, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın hesabını da bu yazdıklarına etiketledi.

VİDEODA BAKAN'IN SANAYİCİNİN SORUNLARINI UZUN UZUN DİNLEDİĞİ GÖRÜLÜYOR

Bakan Varank'ın paylaştığı videoda ise DEVA Partisi Gaziantep İl Başkanı Ertuğrul Kaya'nın kırparak paylaştığı videodan farklı olarak, Bakan Varank'ın sanayici Mustafa Çapkur'un sorunlarını uzun uzun dinlediği, birlikte yürüdükleri, sorular sorduğu ve sohbet ettiği görülüyor.