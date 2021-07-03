İtfaiyenin zamanında müdahalesi köydeki faciayı önledi

Karabük ün Eflani ilçesine bağlı Hacıaban köyünde çıkan yangına Eflani Belediyesinin zamanında müdahalesi köydeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Köy muhtarı Nurettin Can'a ait ev kullanılmaz hale geldi.

Eflani ilçesi Hacışaban köyünde muhtar Nurettin Can'a ait evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çatıda çıkan yangını son anda fark eden Muhtar Nurettin Can ile eşi kendilerini dışarı atarak yara almadan kurtulmayı başardı. Muhtar'a ait 2 katlı ev kullanılmaz hale gelirken, Eflani Belediyesinin kısa sürede olay yerine intikal edip, yangını kontrol altına alması yaşanabilecek bir faciayı da önledi.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul" Yangına belediyemize ait 3 araç müdahale ettik. Muhtarımıza ve Hacışaban köyümüze geçmiş olsun " dedi