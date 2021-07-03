İYİ Partililer tarafından darbedilen Can Özcan, yaşadıklarını anlattı: Olaydan sonra tehdit edildim

'Neden HDP ile kol kola yürüyorsunuz? Siz milliyetçi bir kadınsınız.' demek istedim. 'HDP ile kol kola yürüyenlerle gezmeyin, biz sizi seviyoruz' dedim. 'Yaptığınız doğru değil' dedim. Vatandaş olarak bir eleştiri yapmak istedim. Son korumaları beni arka sokağa götürüp küfürler etti. Zoruma gittiği için ben de şikayette bulundum.