Kayıpları birlikte telafi edeceğiz

Öğrencilerin sosyal, akademik ve özel gelişim ihtiyaçlarını karşılayacak telafi eğitimleri pazartesi günü başlıyor. SABAH'a konuşan Milli Eğitim
Bakanı Ziya Selçuk
, salgın döneminin herkes için zor geçtiğini ifade belirterek, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve elbette velilerimiz çok yoruldu. Biz bu yorgunluğun farkındayız. Zaten telafi programımızda yoğun akademik çalışmaları yeni eğitim öğretim yılı için planlıyoruz. Yaz döneminde öğretmenlerimizi ve çocuklarımızı yorgunluklarını atabilecekleri bir programa davet ediyoruz. Katılım, öğrencilerimiz için de öğretmenlerimiz için de isteğe bağlı olacak. Velilerimizin de katılabileceği yaz kamplarımız olacak. Salgın döneminin kayıplarını birlikte telafi edeceğiz, birlikte iyileşeceğiz" dedi. 'Telafide ben de varım' kampanyasının yaz boyunca süreceğini vurgulayan Bakan Selçuk, "Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren program, 'eğitim faaliyetleri fiziksel', 'sosyal- duygusal', 'akademik gelişim' ve 'özel eğitim alanı' olmak üzere dört ana temaya uygun planlanacak. Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak. Okul öncesi eğitimde, velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek" ifadelerini kullandı.
KARNE HEYECANI
Milli
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı kapanışını, Ankara
'da Akyurt
Büğdüz Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilerle birlikte yaptı. Bakan Selçuk, öğrencilerin karne törenine katıldı ve telafi programında öğrencilerin düzenledikleri etkinliklere dahil oldu. Çocuklarla kiraz toplayıp, çapa yaparak, kümesteki tavukları besleyen Selçuk, okul bahçesindeki ana sınıfı öğrencilerinin masal saatine de katıldı. Etkinliklerin ardından öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Selçuk, sınıfın tahtasına 'Yaz boyu okuldayız, telafide ben de varım' yazdıktan sonra üzerinde 'Telafide ben de varım' yazan tişörtleri öğrencilere dağıttı.