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Giriş Tarihi: 3.7.2021

Kudüs tüm Müslümanların evi’

ANKARA
‘Kudüs tüm Müslümanların evi’
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızı Hatice Huveys ile İstanbul'daki Huber Köşkü'nde bir araya geldi. Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin Twitter paylaşımında şunları kaydetti: "Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızları olarak bilinen 'murabıtlar'dan Hatice Huveys ile bir araya gelerek işgale karşı uluslararası farkındalığı artırmak için yürüttüğü çalışmaları istişare ettik. Yürüttüğü onurlu mücadele için kendisini tebrik ediyorum. Kudüs, sadece Filistinlilerin değil dünyanın her yerinde yaşayan Müslümanların evi, bu davayı dünyaya duyurmak ise hepimizin görevidir."
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‘Kudüs tüm Müslümanların evi’
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