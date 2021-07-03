‘Kudüs tüm Müslümanların evi’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
, Mescid-i Aksa
'nın gönüllü muhafızı Hatice Huveys
ile İstanbul
'daki Huber Köşkü'nde bir araya geldi. Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin Twitter paylaşımında şunları kaydetti: "Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızları olarak bilinen 'murabıtlar'dan Hatice Huveys ile bir araya gelerek işgale karşı uluslararası farkındalığı artırmak için yürüttüğü çalışmaları istişare ettik. Yürüttüğü onurlu mücadele için kendisini tebrik ediyorum. Kudüs
, sadece Filistinlilerin değil dünyanın her yerinde yaşayan Müslümanların evi, bu davayı dünyaya duyurmak ise hepimizin görevidir."