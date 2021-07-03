Mansur Yavaş'ın ‘örnek’ ihalesi bile usulsüz! Milyonluk ihaleyi özel şirkete pasladı





Bu, bizim adımıza da toplumumuz adına da umut verici. Sürekli takip ediliyoruz. Bir nevi en sıkı denetim, milletin bizzat kendisinden geliyor ve biz, bu durumdan çok memnunuz" iddiasında bulunmuştu. Ancak lahit kapağı ihalesinde de görüldüğü gibi, Yavaş'ın, işine gelen bölümleri canlı yayınladığı, gerçekte ihaleleri arka odada adreslerine teslim ettiği anlaşılıyor.