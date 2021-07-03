Onu unutmak mümkün değil

Şanlıurfa
'nın Siverek İlçesi
'nde, 3 yıl önce karneleri dağıttıktan sonra memleketi Gümüşhane
'ye giderken, Tunceli-Pülümür karayolunda 16 Haziran 2017'de PKK terör örgütü tarafından kaçırılan ve 27 gün sonra şehit edilen Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri, bu yılda hüzünlü bir karne günü yaşadı. Çiftçibaşı kırsal mahallesindeki Şehit Necmettin Yılmaz İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen törende Necmettin Yılmaz'ın hayatını anlatan biyografisini okuyan öğrenciler, çok sevdiği 'Mağusa Limanı
' türküsünü de seslendirdi. Öğrencilerden Mustafa Çecan
, "Necmettin öğretmenimiz bizim için unutulmaz bir eğitimcidir. Bizi çok severdi, biz de onu çok seviyoruz. Aramızda olmadığı için hüzünlüyüz" derken, Sedef Sunkar
da, "Necmettin öğretmenimiz her zaman kalbimizde. Onu çok sevmiştik. O da bizi çok seviyordu. Bugün bizim için buruk bir karne günü. Öğretmenimizi unutmak mümkün değil" dedi. Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Zülfü Kan
ise "Şehidimizin bize emaneti olan çocuklarımızın, şehidimizi unutmamış olduklarını görmek bize gurur verdi. Öğretmenlerini çok sevdiklerini ilettiler" diye konuştu.