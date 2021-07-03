Son dakika: İçişleri duyurdu: 92 terörist etkisiz, 12 terör saldırısı engellendi...

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısında haziran ayında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Haziran ayında 4'ü büyük 30'u orta çaplı olmak 11 bin 914 kırsal operasyon, 1456 şehir operasyonu yapıldı.

7 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde 1'i yeşil, 2'si turuncu, 4'ü gri kateoride olmak üzere 7 sözde üst düzey teröristin aralarında bulunduğu 92 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen 92 teröristten 25'i ölü, 46'sı sağ olarak ele geçirilirken 21 terör örgütü mensubu da güvenlik güçlerine teslim oldu.

2 bin 661 şüpheliden 401'i tutuklandı

Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen PKK/KCK'dan 601, FETÖ'den 1709, DEAŞ'dan 307, sol terörden 44 olmak üzere 2 bin 661 şüpheli gözaltına alındı ve 401'i adli makamlarca tutuklandı.

12 terör eylemi engellendi

Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde haziran ayında, geçen aya göre yüzde 451 artış ile 2 ton 21 kg patlayıcı madde ve 18 bin 137 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Ayrıca, haziran ayında toplam 12 terör eylemi de engellendi.

Eren Operasyonları'nda 84 terörist etkisiz hale getirildi

Şehit Eren Bülbül'ün anısına başlatılan ve 15 ayrı bölgede devam eden "Eren Operasyonları"nda şu ana kadar 84 terörist etkisiz hale getirildi, 115 iş birlikçi yakalandı ve 850 mağara/sığınak imha edildi.

Uyuşturucu ile mücadele: 1686 tutuklama

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik haziran ayında gerçekleştirilen 17 bin 626 operasyonda gözaltına alınan 22 bin 986 kişiden 1686'sı tutuklandı.

Siber suçlarla mücadele: 4 bin 817 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

Siber suçlarla mücadelede; 11 bin 324 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 4 bin 817 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 80 şüpheli de gözaltina alındı.

Kaçakçılık ile mücadele

Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik olarak gerçekleştirilen 1544 operasyonda 2 bin 443 kişi gözaltina alındı, 36 kişi adli makamlar tarafindan tutuklandı.

Operasyonlarda; geçen aya oranla yüzde 146 artış ile, 613 bin 763 litre kaçak akaryakıt, 70 bin 521 litre kaçak alkollü içki, yine geçen aya göre yüzde 247 artış ile 1 milyon 423 bin 901 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yasa dışı göç ile mücadele

Düzensiz göç ile mücadelede, 1651'i denizlerde olmak üzere toplam 14 bin 115 düzensiz göçmen ve 745 organizatör yakalandı.