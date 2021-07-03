Son dakika: Tosuncuk hakkında flaş karar! Gözaltı süresi belli oldu

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırıp milyonlarca lirayla yurtdışına kaçan ve gıyabında yargılama yürütülen Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın Brezilya'da teslim olmasının ardından önemli bir gelişme daha yaşandı.



Tosuncuk lakalplı Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye getirilmesi ardından 4 gün gözaltında tutulacağı öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı'nca verilen gözaltı süresi boyunca sorgulanacak olan Aydın'ın süre ardından hakkındaki işlemler başlatılacak.



Bilindiği gibi, Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın Brezilya'nın Sao Paulo kentinde gözaltına alındı. 1 Temmuz'da Brezilya'daki Türkiye Başkonsolosluğu'na teslim olan Mehmet Aydın'ın getirilme işlemlerini İnterpol Europol Daire Başkanlığı yürüttü.

Mehmet Aydın'ın teslim olmasının ardından Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'ndan iade talepnamesi düzenlenmesi için talepte bulundu. Talebin ardından yargılamayı yürüten mahkeme iade talepnamesi düzenledi. Aydın Türkiye'ye getirilecek.

HANGİ SUÇLARDAN ARANIYOR

Mehmet Aydın hakkında, İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılmış bir dava var. Aydın, halen;

* Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi kurumlarının Araç Olarak Kullanılması suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin, 07.04.2021 tarihli,

* Tehdit suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 08 Şubat 2021 tarihli,

* Bankacılık Kanununa Muhalefet suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin 06 Haziran 2018 tarihli,

* "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı" "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hâkimliği'nin 19 Mart 2018 tarihli yakalama kararlarına istinaden kırmızı bültenle aranıyordu.