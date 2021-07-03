Son dakika: Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi! Başsavcılıktan flaş açıklama

Son Dakika Haberi... Kamuoyunda Tosuncuk lakabıyla tanınan Mehmet Aydın, 77 bin 843 kişiyi yaklaşık 511 milyon lira dolandırarak Mart 2018'de yurtdışına kaçmış, hakkında Interpol tarafından 'Kırmızı' bültenle arama kararı çıkarılmıştı. Geçen günlerde çektiği video ile teslim olmak istediğini aktaran Aydın, 1 Temmuz sabahı da Türkiye'nin Brezilya Başkonsolosluğu'na teslim olmuştu.
TÜRKİYE'DEN ÖZEL EKİP BREZİLYA'YA GİTTİ
Yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'den bir ekip Brezilya'ya giderek Mehmet Aydın'ı teslim aldı. O anlara ilişkin görüntüler basına yansırken, Aydın üzerinin aranmasından sonra ekiplerle birlikte kendisini Türkiye'ye getirecek olan uçağa geçti.
Son dakika: 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak Türkiye'ye geldi! İşte gözaltına alınma görüntüleri! | Video
MEHMET AYDIN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
İnterpol Daire Başkanlığı tarafından Brezilya'ya gönderilen üç kişilik özel ekip tarafından Türk Hava Yolları'nın TK16 sefer sayılı uçağıyla yaklaşık 13 saatlik yolculuğun ardından saat 22.14 sıralarında Sao Paulo' dan İstanbul Havalimanı'na getirilen Aydın, uçaktan polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak pasaport işlemleri yapıldı.
Son dakika: Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak Türkiye'ye geldi | Video
TABİPLİĞE ÇIKARILDI
Daha sonra İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürülen Aydın, sağlık kontrolü için Havalimanı Adli Tabipliğine çıkarıldı.
HAKKINDA 4 GÜNLÜK GÖZALTI TALEBİ VAR
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bursa ve Geyve Cumhuriyet Başsavcılığında hakkında devam eden soruşturma dosyaları nedeniyle, Gaziosmanpaşa Adliyesi ek binası olarak hizmet veren İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde sevk edilerek ifadesi alınacak Aydın'ın hakkında dört günlük gözaltı talebi nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmesi bekleniyor.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
Öte yandan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Savcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: Kamuoyunda Çiftlikbank adıyla bilinen ve gelir getirme vaadiyle binlerce vatandaşın maddi zarara uğramasına neden olan oluşuma ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Suç Örgütüne Üye Olmak, Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanarak ve Ticari Şirketlerin Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık Yapmak ile Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamak suçlarından başlatılan soruşturmalar kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında bu tarihe dek iki ayrı kamu davası açılmış olup, ayrıca henüz yakalanmayan veya haklarındaki deliller toplanmamış olan şüphelilere ilişkin bir soruşturmamız da devam etmektedir.
"GÖZALTINA ALINMIŞTIR"
Soruşturmaya konu örgütün lideri olan ve hakkında 31.05.2018 tarihli iade talepnamesi düzenlenerek Brezilya adli makamlarından iadesi talep edilen şüpheli Mehmet Aydın, adı geçen ülkede yakalanarak 03.07.2021 tarihi itibarıyla iade edilmiştir. İstanbul Havalimanı'nda teslim alınan şüpheli, hem hakkında devam eden soruşturma hem de daha önce açılan kamu davaları kapsamında yapılması gereken ifade alma, sorgu vs. adli işlemlerin tamamlanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır.