Son dakika: Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi! Başsavcılıktan flaş açıklama

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Savcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: Kamuoyunda Çiftlikbank adıyla bilinen ve gelir getirme vaadiyle binlerce vatandaşın maddi zarara uğramasına neden olan oluşuma ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Suç Örgütüne Üye Olmak, Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanarak ve Ticari Şirketlerin Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık Yapmak ile Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamak suçlarından başlatılan soruşturmalar kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında bu tarihe dek iki ayrı kamu davası açılmış olup, ayrıca henüz yakalanmayan veya haklarındaki deliller toplanmamış olan şüphelilere ilişkin bir soruşturmamız da devam etmektedir.