Vali Çuhadar’dan aşı uyarısı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman'ın Türkiye geneli vaka sayısının en az olduğu iller arasında ikinci sırada yer almasının sevindirici olduğunu ancak, aşılamada arzu edilen seviyede olmadığını belirtti.



Bekleyip risk almadan bir an evvel herkesin vakit geçirmeden aşı olması yönünde uyarıda bulunan Vali Çuhadar; "1 Temmuz itibariyle kısıtlamaların neredeyse tamamının kalkacağı, hayatın normale dönmesi için sabırsızlıkla bekleyen esnaf ve vatandaşımız için yeni bir döneme giriyoruz. Sağlık Bakanlığımızın her hafta yayınladığı insidans haritasına göre, ilimizde tüm kurumlarımızın ve siz saygıdeğer hemşerilerimizin tedbirlere uyarak gösterdikleri hassasiyet sonucunda Adıyaman, Türkiye'de yüz bin kişiye düşen haftalık vaka sayısı en az olan ikinci il olma başarısını yakalamıştır. Ama maalesef ilimizde aşılamada arzuladığımız seviyede değiliz. Vaka sayısının düşmesi bakımından yakalanan bu başarının devam etmesi için düşük olan aşılama oranımızı en kısa sürede yükseltmemiz gerekmektedir. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Covid-19'un ölümcül etkilerine ve değişik varyantlara karşı aşı olmaktan başka çaremiz yok. Normal hayata kavuşmamızın ve sevdiklerimizle hiçbir kısıtlama olmadan bir araya gelebileceğimiz güzel günlere kavuşabilmenin yolu aşı olmaktan geçiyor" dedi.



Vatandaşların artık randevu almadan bir çok yerde rahatlıkla aşı yaptırabileceklerini belirten Çuhadar; "İl merkezi ve tüm ilçelerimizdeki kamu ve özel hastaneler ile Toplum Sağlığı Merkezlerimizde hafta sonları dahil saat 8:00 ile 24:00 arasında; Aile Hekimliği Birimlerinde ise mesai saatleri içerisinde randevulu randevusuz 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımıza ücretsiz Covid-19 aşısı yapılmaktadır. Siz saygıdeğer hemşerilerimizden ricamız, kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığı için bir an önce aşı yaptırmalarıdır. Adıyamanlı vatandaşlarımızın sağduyusuyla koronavirüs (Covid-19) ile mücadeleden başarıyla çıkılacağına yürekten inanıyoruz. Bekleyip risk almayalım. Vakit geçirmeden aşımızı olalım." Şeklinde konuştu.