Yargıtay’dan MİT TIR’ları cezasına onama

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından "Adana ve Hatay
'da MİT'e ait TIR'ların durdurulmasına" ilişkin 54 sanık hakkında verilen kararlarla ilgili incelemesini tamamladı. Kurul, eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık
, eski Adana Başsavcıvekili Ahmet Karaca, eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ve eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay'ın da aralarında bulunduğu 18 kişiye Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından ilk derece mahkemesi sıfatıyla verilen cezaları onadı. Böylece Celepoğlu 20, Bağrıyanık 22 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum oldu. Yargıtay Ceza Genel Kurulu ayrıca, eski Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kubilay Ayvaz
, eski Ceyhan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erdal Yılmaz, Mehmet Sağlam
, Gürhan Esmeray
, Mesut Çelik
, Cumali Katırcı, Rahmi Ala, Serdar Güçlü, Mehmet Şirin Aslan, Ömer Muharrem Güneş, Ahmet Pola, Ahmet Yüksel, Mehmet Kılıç, Mehmet Mustafa Yardımcı, Berkant Aydın, Celalettin Bardakçı, Yener Yılmaz, Nihat Yılan, Baycan Görücü, Yemliha Kale, Vedat Sadak, Hasan Ülker, Soner Yıldırım ve İdris Karaçizmeli hakkında Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından verilen beraat kararlarını da onadı. 3 sanık hakkındaki hükümlerin bozulmasına, 9 kişinin dosyalarının tefrik edilmesine hükmedildi.