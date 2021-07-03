Son yapılan kritik toplantı sonrası 1 Temmuz'da yasakların kaldırılacağı açıklanmış ve sonrasında yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında bütün detaylar belli olmuştu. Yeni haftanın gelmesi ile birlikte gözler Beştepe'den gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Özellikle salgının seyri ve maske yasağının kaldırılması hakkındaki beklentiler artarken kritik toplantı gündeminde bu konu başlıklarının da yer alması öngörülüyor. Bu kapsamda; yeni haftada Kabine Toplantısı yapılacak mı? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? İşte Kabine Toplantısı ne zaman sorusunun yanıtı ve bilgiler.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı'nın tarihi henüz belli olmadı. En son yapılan toplantı 21 Haziran'da gerçekleşmişti. Ancak Kabine'nin 15 günde bir toplanacağının açıklanmasından dolayı bir sonraki Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın 5 Temmuz Pazartesi yapılması bekleniyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
SON KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR
21 Haziran'da gerçekleşen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları açıklamıştı;
"Tamamı da 1 Temmuz itibarıyla başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur.
Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin tamamında Sağlık Bakanlığının hazırladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberlerine uyulması hassasiyetle takip edilecektir.
HES Kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konuyla ilgili diğer ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Tüm bu kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.