Antalya'da yürek yakan kaza: Düğün davetiyesi dağıtacaklardı...

İsmi S.O. (37) olduğu öğrenilen kadın sürücü, saat 02.35 sıralarında Kemerağzı Mahallesi'nde teslim olmak istediğini bildirmesi üzerine polis ekipleri belirtilen adrese giderek sürücüyü gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen sürücünün 0.98 promil alkollü olduğu tespit edildi.



YAN YANA TOPRAĞA VERİLECEK



Gençlerin cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gençlerin cenazeleri sabah alınarak toprağa verilmek üzere Karaman'ın Sarıveriler ilçesi Göktepe kasabası Çukurbağ Mahallesi'ne götürüldü. Öte yandan kazada hayatını kaybeden iki arkadaşın çocukluktan bu yana arkadaş oldukları ve birbirlerinden hiç ayrılmadıkları, Yusuf İlker Yavuz'un 20 gün sonra yapılacak olan düğün davetiyesini dağıttıkları öğrenildi. İki arkadaşın ailelerinin talebi üzerine yan yana toprağa verilecekleri öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.