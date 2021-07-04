Aşılamada uygulanan doz sayısı 52 milyonu aştı

Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte 1 milyon 171 bin 305 doz aşı yapıldığını bildirdi. Böylece Türkiye
'de uygulanan aşı dozu sayısı 52 milyon 55 bin 363'e ulaştı. Aşı tedarikinin sağlanması ve yeni yaş gruplarının da aşılama programına dahil edilmesiyle günlük uygulanan koronavirüs aşısında rekor kırılıyor. Dün gün içi itibarıyla birinci doz aşı sayısı 35 milyon 655 bin 247, ikinci doz aşı sayısı 15 milyon 509 bin 977 oldu. Kovid 19'un aşı ile yok olacağını aktaran Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Kovid-19, Kovid-Sıfıra nasıl iner? Sonuca yakın tek çözüm, aşı! Saat 24'e kadar 1 milyon 171 bin 305 doz aşı uygulandı. Sağlıklı, endişesiz günlere bir gün daha yaklaştık!" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Koca bir başka paylaşımında Ordu
'da ailesiyle birlikte Kovid-19 geçiren hemşire Çiğdem Aydın
'ın kentteki 75 bininci aşıyı yaptığı fotoğrafı paylaşıp, teşekkür etti.