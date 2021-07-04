Diyarbakırlı 37 yaşındaki iki kız babası Mahir Durmaz (37), tansiyon ve şeker hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybetti. Bacaklarında meydana gelen güç kaybı nedeniyle bastona mahkûm olan genç adam, yardım için gittiği HDP il binasında dağda yakını olmadığı için geri çevrildi.





DOKTOR, DAĞ REFERANSI İSTEDİ!

Yüzde 82'lik raporuyla aylık aldığı 950 liralık maaşla geçinmeye çalışan Durmaz, "Eski sağlığıma yeniden kavuşmak için devletime sığınıyorum" ifadelerini kullandı. 12 ve 15 yaşında iki kız babası Durmaz, "Yardım için HDP'ye gittim. Derdimi anlattım. HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile görüştürdüler. Beni gönderdiği özel bir hastanedeki doktor, 'Senin dağda kimsen var mı?' diye sordu. 'Yok' deyip, bugüne kadar devlete karşı bir yanlışım olmadığını onlara söyledim. 'Kimsen yoksa neden geldin' dediler. Benim tek dayanağım, devletimiz, hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızdır. Onlara sığınıyorum.Vatanıma milletime bağlıyım" dedi.