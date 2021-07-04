Erdoğan’dan yalana karşı yasal düzenleme önerisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan MYK'da partinin önümüzdeki dönemde, gençlere özellikle de Z kuşağına dönük uygulanacak politikalar değerlendirildi. Yaz aylarında milletvekillerinin ve teşkilatların programları ele alındı. Geçtiğimiz günlerde yapılan MYK'da ele alınan toplantıda pandemi nedeniyle aksayan parti-vatandaş ilişkilerinin canlandırılması için "alana inin, gönüllere girin" talimatı verirken, bir taraftan da gençlerin, özellikle de Z kuşağının kazanılması için neler yapılacağı değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Z kuşağına yönelik politikaların çerçevesini çizerken ilginç bir bilgiyi de paylaştı. Erdoğan, "Gençleri, Z kuşağını torunlarıma bakıp tanımaya ve anlamaya çalışıyorum. Onları izleyince talep, beklenti ve dünyalarını anlama imkanım oluyor" dedi. Toplantıda, CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun Katarlı öğrenci yalanı da masaya yatırıldı. Kurmaylar, "Yaptığı şey yalan haber yayma değil. Bu bir dezenformasyon. AB'de dezenformasyon terör suçu ile eşdeğer tutuluyor ve ona göre cezalar veriliyor. Biz de yalan haberin yanında dezenformasyon suçunu tanımlamalıyız ve buna göre cezalar getirmeliyiz" önerisi getirdi. Erdoğan da bu konuda bir çalışma yapılması talimatı verdi.
ÇIKAN ANKETLER DOĞRU DEĞİL
Toplantıda, muhalefet partileri ve sosyal medyada "Gençler, özellikle de Z kuşağı AK Parti
'ye oy vermeyecek" algısının oluşturulmaya çalışılması da gündeme geldi. AK Parti kurmayları, "Hem anketler hem de sahada gördüklerimizle gerçeğin hiçbir ilgisi yok. Anketlere göre gençlerde birinci parti biziz" denildi.