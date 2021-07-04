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Giriş Tarihi: 4.7.2021 12:18

Ermenistan pes etti: 92 bin mayının haritasını verdi

AA
Ermenistan pes etti: 92 bin mayının haritasını verdi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın bir zamanlar işgali altında bulundurduğu Fuzuli ve Zengilan illerinde döşediği anti tank ve anti personel mayınının haritalarını teslim ettiği ifade edildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 92 bin mayının haritaları karşılığında ülkede gözaltında bulunan 15 kişinin, Ermenistan'a iade edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan'ın bir zamanlar işgali altında tuttuğu Fuzuli ve Zengilan illerinde döşediği 92 bin anti tank ve anti personel mayınının haritalarını, Azerbaycan'a teslim ettiği bildirildi.

15 ERMENİSTAN UYRUKLU İADE EDİLDİ

Azerbaycan tarafının da ülkede tutuklu bulunan 15 Ermenistan uyrukluyu iade ettiği belirtildi.

İade işleminin, Rusya'nın girişimiyle gerçekleştiği kaydedildi.

Azerbaycan daha önce de Ağdam ilinde döşenen 97 bin mayının haritaları karşılığında 15 kişiyi Ermenistan'a iade etmişti.

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Ermenistan pes etti: 92 bin mayının haritasını verdi
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