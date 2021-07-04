Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Gazi Muammer Uzun: Baba, o hainlere fırsat vermeyeceğiz
Giriş Tarihi: 4.7.2021 07:03 Son Güncelleme: 4.7.2021 07:07

Gazi Muammer Uzun: Baba, o hainlere fırsat vermeyeceğiz

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Gazi Muammer Uzun: Baba, o hainlere fırsat vermeyeceğiz

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Çengelköy'de darbecilere direnirken vurulan ve kaburgasındaki mermi ile yaşayan gazi Muammer Uzun, geçtiğimiz ay memleketi Rize'de bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

SABAH'a konuşan, Rize'de yaşayan baba Mustafa Uzun, "FETÖ'cülerin 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti.



Oğlum, hainlerin mermisiyle yaralanmıştı. O mermiyle 5 yıl yaşadı. Hainlerin öldüremediği oğlum, talihsiz bir kaza ile hayatını kaybetti.

O gece oğlumun söylediği, 'O hainlere fırsat vermeyeceğiz baba. Arkadaşlarım ile onların karşısında dimdik duruyoruz.



Allah devletimizi korusun' sözlerini unutamıyorum. Oğlumla gurur duyuyorum. Üzerinden 5 yıl geçti ama bazı siyasiler FETÖ'ye sahip çıkmaya devam ediyor.



Hâlâ akıllanmadılar. Yalanlarla ülkeyi karıştırmak istiyorlar. Ne yaparsa yapsınlar vatan sevdalıları, onlara asla fırsat vermez" dedi.

Can yoldaşları birlikte şehit düştü Baba, o hainlere fırsat vermeyeceğiz Bize eğilmek yakışmaz oğlum ayağa kalk

ARKADAŞINA GÖNDER
Gazi Muammer Uzun: Baba, o hainlere fırsat vermeyeceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA