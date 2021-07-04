Gazi Muammer Uzun: Baba, o hainlere fırsat vermeyeceğiz

Oğlum, hainlerin mermisiyle yaralanmıştı. O mermiyle 5 yıl yaşadı. Hainlerin öldüremediği oğlum, talihsiz bir kaza ile hayatını kaybetti.
O gece oğlumun söylediği, 'O hainlere fırsat vermeyeceğiz baba. Arkadaşlarım ile onların karşısında dimdik duruyoruz.
Allah devletimizi korusun' sözlerini unutamıyorum. Oğlumla gurur duyuyorum. Üzerinden 5 yıl geçti ama bazı siyasiler FETÖ'ye sahip çıkmaya devam ediyor.
Can yoldaşları birlikte şehit düştü
Baba, o hainlere fırsat vermeyeceğiz
Bize eğilmek yakışmaz oğlum ayağa kalk
Hâlâ akıllanmadılar. Yalanlarla ülkeyi karıştırmak istiyorlar. Ne yaparsa yapsınlar vatan sevdalıları, onlara asla fırsat vermez" dedi.