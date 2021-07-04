İhanet hücresine baskın: 28 gözaltı

İstanbul
merkezli 5 ilde gerçekleştirilen KCK operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar kameralara yansıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK silahlı terör örgütünün KCK Türkiye Meclisi çatısı altında "Azınlıklar ve İnanç Komisyonu" adı altında faaliyet yürütenlere yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması tedbiri uygulanan 28 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli Bingöl
, Mardin
, Mersin
ve Muş'ta 31 adreste bugün arama yapıldı. Şüphelilerin tümü yakalanarak gözaltına alındı. Baskınlarda çok sayıda silah, fişek, sabotaj eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen maket uçak ele geçirildi. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.