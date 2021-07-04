Kılıçdaroğlu'nun her yalanı elinde patladı! Mega projelere iftira kampanyası alışkanlık oldu





KANAL İSTANBUL:

Kanal İstanbul Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açacağı öngörülen Kanal İstanbul projesi İstanbul'un marka değerini zirveye taşıyacak ve stratejik konumunu güçlendirecek. Montrö'nün bugünkü ihtiyaçlara karşılık veremediği ve alternatif bir kanala ihtiyaç duyulduğu ülkemizin önemli tarihçilerinden İlber Ortaylı tarafından da ifade edildi. Yoğun trafiğin sebep olduğu kaza riski ve ekonomik kayıpların yanı sıra, ev ve sanayi atıklarının kirlettiği İstanbul Boğazı'nın alarm vermekte olduğu son dönemde büyüyen müsilaj sorunu ile gözlemlenmektedir. Türkiye'nin kalbi ve dünya ticaretinin vazgeçilmezi olan boğazın trafiğe kapatılması söz konusu olamayacağından İstanbul boğazına bir alternatif olan Kanal İstanbul aynı zamanda bir kurtarıcı niteliğindedir. 19 yıl boyunca imza atılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, İstanbul-İzmir yolu, şehir hastaneleri ve İstanbul Havalimanı başta olmak üzere bütün mega projelerde olduğu gibi bugün de Kanal İstanbul üzerinden yürütülen bu siyaset ile muhalefet 2023 seçimlerine giden süreçte kendisine eleştirel bir zemin üretmeye çalışmaktadır. Hükümet kanadından yapılan yalanlamalardan tatmin olmayan ve her fırsatta projeyi asılsız iddialarla manipüle etmeye çalışan CHP temsilcilerini Türkiye'nin önemli jeologlarından Celal Şengör gibi isimlerin ortaya koyduğu bilimsel argümanlar da dizginleyememiştir.