Giriş Tarihi: 4.7.2021

Kudüs muhafızı Hatice Huveys: Dünya, işgalcilere artık dur demeli TOLGA YANIK

İsrail’in 33 defa gözaltına aldığı Filistinli aktivist Hatice Huveys SABAH’a konuştu: Saldırılar daha da arttı. Gençleri tutukluyor, Mescid-i Aksa etrafındaki evleri zorla alıyor ve yıkıyorlar