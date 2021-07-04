Kudüs muhafızı Hatice Huveys: Dünya, işgalcilere artık dur demeli

Kudüs muhafızı Hatice Huveys, Mescid-i Aksa davası için işgalcilerin ciddi kısıtlama ve baskılarına maruz kaldı. Mescid-i Aksa'dan uzun süreler uzaklaştırılıp, 33 defa gözaltına alındı, 4 defa cezaevine konuldu, 2 defa ev hapsi cezasına çarptırıldı, 9 defa da yurt dışı yasağına tabi tutuldu. Ancak yaşadıklarına rağmen davasından vazgeçmedi. Sağlık sigortası iptal edilen ve bu haklarından yararlanamayan Huveys, mücadelesini tüm kararlılıkla sürdürüyor. Emine Erdoğan ile görüşüp, Kudüs'te yaşananları anlatan Huveys, bir dizi toplantı için geldiği Konya'da Kudüs'teki son durumu SABAH'a anlattı.
SALDIRILAR HER GEÇEN GÜN ARTIRIYOR
Mescid-i Aksa'nın şu anki durumu nedir. Saldırılar aralıksız sürüyor mu?
İşgalciler saldırılarını her geçen gün artırıyor. Onların amacı Mescid-i Aksa'yı tamamen boşaltmak. Müslümanlardan arındırmak. Bunun içinde sürekli saldırı halindeler. Zamansal ve mekânsal bölünmeyi uygulamaya çalışıyorlar. Şiddet, baskınlar, uzaklaştırmalar daha da arttı. Gençleri tutukluyorlar. Son olaylarda bunun şiddetini de artırdılar. Kudüs'te tutuklamalar arttı. Ev yıkımları arttı. Özellikle idari tutuklamalar arttı. Mescid-i Aksa'nın çevresinde yaşayan ailelerin evlerini zorla ellerinden almaya çalışıyorlar. Birçok ailenin sağlık sigortaları kesildi. Tedavi göremiyorlar.
ÜCADELEYE BAŞ KOYDUK
Verdiğiniz mücadele için neler söylemek istersiniz?
Mescid-i Aksa ve Kudüs davası sadece bizim değil, tüm Müslümanların akidesidir. Bizim verdiğimiz mücadele İslam içindir. Kudüslüler olarak canlarıyla, kanlarıyla, evlatlarıyla her şeyleriyle büyük bedeller ödeyerek bu mücadeleye baş koyduk.
Verdiğiniz mücadele nedeniyle hapse girdinizde neler hissettiniz?
Çok kez tutuklandım. Yeri geldi üzerimdeki elbiselerim bile alındı. Ama ben hiçbir şekilde bu davayı bırakmadım. Çünkü bu bize Allah'ın bir emri. Kudüslü kardeşlerim de aynı sıkıntıları yaşadı. Ben sadece bir örneğim. Ne kadar büyük acılar yaşarsak yaşayalım, evlatlarımız, eşlerimiz hapsedilse, şehit edilseler, bize şiddetli baskılar da yapsalar bu davadan vazgeçmeyeceğiz.
EMİNE ERDOĞAN'LA GÜRÜŞMÜŞTÜ
Emine Erdoğan hanımefendi ile görüştünüz. Bu görüşme nasıl geçti, neler konuştunuz?
Kudüs'teki son gelişmeleri, Kudüslülerin yaşadığı sıkıntıları, tutuklamalar ve esirler hakkındaki son durumu anlattım. Çocukların sağlık durumları ile ilgili bilgiler verdim. Kudüslülerle ilgili her türlü ayrıntıyı görüştüm. Bunları duyduktan sonraki bana olan cevabı, ilgisi, alakası ve çok dikkatli dinlemesi beni çok mutlu etti.
Her şeyi en ince detayına kadar öğrenmek istedi. Elinden geleni maddi ve manevi ne varsa fazlasıyla yapacağını ve yanımızda olacağını söyledi. Filistin halkının haklarını mahkemelerde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde veya Birleşmiş Milletler'de dile getirdiğimizde ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
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MADDİ VE MANEVİ DESTEK BEKLİYORUZ
Müslümanlar ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılara nasıl tepki vermelidir?
Müslüman kardeşlerimiz çoluk, çocuk, genç, erkek demeden bütün ümmet birleşerek davaya hizmet edecekler. İşgalcilerin bizlere uyguladığı zulümler karşısında hakkımızı arayacaklar. Bunun dışında Müslüman devletler, özellikle Müslüman Arap devletler bu noktada maddi ve manevi destek vermelidir.