Kudüs muhafızı Hatice Huveys: Dünya, işgalcilere artık dur demeli





Verdiğiniz mücadele nedeniyle hapse girdinizde neler hissettiniz?

Çok kez tutuklandım. Yeri geldi üzerimdeki elbiselerim bile alındı. Ama ben hiçbir şekilde bu davayı bırakmadım. Çünkü bu bize Allah'ın bir emri. Kudüslü kardeşlerim de aynı sıkıntıları yaşadı. Ben sadece bir örneğim. Ne kadar büyük acılar yaşarsak yaşayalım, evlatlarımız, eşlerimiz hapsedilse, şehit edilseler, bize şiddetli baskılar da yapsalar bu davadan vazgeçmeyeceğiz.