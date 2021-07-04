Sağanak İstanbul'u vurdu İBB seyretti





Yağmur öncesinde İBB'nin sorumluluğunda olmasına rağmen Şile Belediyesi kendi imkanlarıyla derelerde rehabilitasyon çalışmaları yaptı. Dere ağızlarını genişletti, kanalizasyon, tıkalı bulunan mazgalları ve yağmur suyu hatlarını temizledi.