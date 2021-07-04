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Giriş Tarihi: 4.7.2021 14:02 Son Güncelleme: 4.7.2021 14:06

Sahte içki faciasında kötü haber: Ölenlerin sayısı 9'a çıktı

DHA
Sahte içki faciasında kötü haber: Ölenlerin sayısı 9'a çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a çıktı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden 1 kişi daha hayatını kaybetti. İlçede sahte içkiden zehirlenerek hastaneye başvuranlardan Levent E, yaşamını yitirdi.

Böylece sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi. 10 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çorlu'da 25 Haziran'da zehirlenme nedeniyle hastaneye başvuranların sahte içkiden zehirlendiklerinin belirlenmesi üzerine polis soruşturma başlatmış, Hıdırağa Mahallesi'ndeki büfede 27 litre sahte içki ve 30 bin dolu makaron ele geçirilmişti. İş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

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Sahte içki faciasında kötü haber: Ölenlerin sayısı 9'a çıktı
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