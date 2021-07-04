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Giriş Tarihi: 4.7.2021 15:19 Son Güncelleme: 4.7.2021 15:25

Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması: Pazartesi başlıyor

Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması: Pazartesi başlıyor

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, coronavirüs aşı uygulaması ile ilgili bir açıklamada bulundu. Bakan Koca, "4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak." dedi.

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı açıklaması yaptı. Bakan Koca, "Havalimanları ve sınırkapılarımızda aşı. 48 havalimanından 38'inde yurt dışından gelen vatandaşlarımıza 1. veya 2. doz aşı hizmeti sunuyoruz" dedi.

PAZARTESİ BAŞLIYOR, SAYILAR ARTACAK

Bakan Koca, "4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak." açıklamasında bulundu.

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Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması: Pazartesi başlıyor
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