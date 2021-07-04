Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması: Pazartesi başlıyor

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı açıklaması yaptı. Bakan Koca, "Havalimanları ve sınırkapılarımızda aşı. 48 havalimanından 38'inde yurt dışından gelen vatandaşlarımıza 1. veya 2. doz aşı hizmeti sunuyoruz" dedi.