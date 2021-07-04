Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması: Pazartesi başlıyor

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı açıklaması yaptı. Bakan Koca, "Havalimanları ve sınırkapılarımızda aşı. 48 havalimanından 38'inde yurt dışından gelen vatandaşlarımıza 1. veya 2. doz aşı hizmeti sunuyoruz" dedi.
PAZARTESİ BAŞLIYOR, SAYILAR ARTACAK
Bakan Koca, "4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak." açıklamasında bulundu.
HAVALİMANLARI VE SINIR KAPILARIMIZDA AŞI. 48 havalimanından 38'inde yurt dışından gelen vatandaşlarımıza 1. veya 2. doz aşı hizmeti sunuyoruz. 4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 4, 2021