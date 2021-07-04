Giriş Tarihi: 4.7.2021

Tekstil mühendisi adaylarına maaş gibi burs CEYDA KARAASLAN

Tercihim Tekstil Mühendisliği Projesi ile üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrencilere, tekstil mühendisliğini seçtikleri takdirde asgari ücret tutarında, yani 2 bin 800 TL burs veriliyor