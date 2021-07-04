Son dakika: Tosuncuk Mehmet Aydın için beklenen sıcak haber: İfadesine başlanıyor!

Son dakika haberi: Kurduğu, "Çiftlik Bank" ile milyonlarca vurgun yapan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, kurduğu "Çiftlik Bank" ile milyonlarca vurgun yaptıktan sonra yurt dışına kaçtı. 3 yıl yurt dışında firari olan Mehmet Aydın, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Türkiye Konsolosluğu'na teslim oldu. Yapılan görüşmeler sonrasında Aydın, Türkiye'den gönderilen polis ekipleri tarafından teslim alınarak Türkiye'ye getirildi. Cumartesi sabahı 09.30 sıralarında Brezilya'dan hareket eden Aydın ve polis ekiplerini taşıyan uçak, akşam 22.10 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.