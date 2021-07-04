‘Tosuncuk’ Türkiye’de! 75 bin yıl hapisle yargılanacak

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 77 bin 843 kişiyi yaklaşık 511 milyon lira dolandıran ve Mart 2018'de yurtdışında kaçtıktan sonra 1 Temmuz'da Türkiye Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olan Mehmet Aydın (30) dün gece Türkiye'ye getirildi. "Tosuncuk" lakaplı Aydın'ın İnterpol Daire Başkanlığı tarafından Brezilya'ya gönderilen üç kişilik özel ekip tarafından gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı. Fotoğraflarda özel ekibin İstanbul'a getirdiği Aydın'ın üzerini aradığı görülüyor.





SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Aydın'ın teslim olmasının ardından Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili süreç, Dışişleri Bakanlığı ve İnterpol Daire Başkanlığı tarafından yürütüldü. Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Sau Paulo Büyükelçiliği ve THY ile temas kuruldu. Pandemi nedeniyle Brezilya'dan Türkiye'ye giriş yasağı vardı. Sağlık Bakanlığı'ndan dolandırıcı Aydın ile İnterpol Daire Başkanlığı'nda görevli 3 polisin yasaktan muaf tutulması istendi. Ekip, önce Ankara'dan İstanbul'a, İstanbul'dan da Sao Paulo'ya uçtu. İnterpol Daire Başkanlığı 2020 yılında da 88 suçluyu Türkiye'ye getirmişti.



75 BİN 260 YILA KADAR HAPIS TALEBI

Özel ekip, kırmızı bültenle aranan dolandırıcı Aydın'ı THY'nin TK16 sefer sayılı uçağıyla Sao Paulo'dan İstanbul'a getirdi. Uçak, dün 22.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, dün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada "2018 yılında kırmızı bülten çıkartmıştık. 1 Temmuz'da Brezilya Sao Paulo'da başkonsolosluğumuza teslim olmuştu. Bu haber alınır alınmaz gerek İnterpol dairemiz gerekse Dışişleri Bakanlığımız karşı muhataplarıyla irtibata geçerek bağlantılar kurdu. İnterpol dairemizden bir ekip seri bir şekilde Brezilya'ya gönderildi. Yerel prosedürler de tamamlandıktan sonra arkadaşlarımız aldılar, uçak hareket etti" dedi. Hakkında yakalama kararı bulunan Aydın'la ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 4 günlük gözaltı talebi, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kabul edildi. Aydın'ın bu süre sonunda İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor. Firari sanık Aydın'ın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme", "Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapsi isteniyor.