‘Türkiye aşılamada lider ülkelerden biri’

Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye
Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, İzmir
ziyaretinde Kovid- 19 salgınıyla mücadelede aşılanmanın çok önemli olduğunun altını çizdi. Berdyklychev, "Aşılanmak salgının durdurulması için çok önemli. Delta varyantı ile mücadelede bile aşı olanlar hastalığı daha hafif ve ölüm riski yaşamadan atlatıyor. Türkiye aşılama konusunda lider ülkelerden biri oldu. Aşıların herkese açıldığını görüyoruz. Birçok insan 2 dozunu almış durumda. 3. doz aşılar da yapılmaya başlandı" dedi.