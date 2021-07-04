Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri ‘Türkiye aşılamada lider ülkelerden biri’
Giriş Tarihi: 4.7.2021

Türkiye aşılamada lider ülkelerden biri’

AA
‘Türkiye aşılamada lider ülkelerden biri’
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, İzmir ziyaretinde Kovid- 19 salgınıyla mücadelede aşılanmanın çok önemli olduğunun altını çizdi. Berdyklychev, "Aşılanmak salgının durdurulması için çok önemli. Delta varyantı ile mücadelede bile aşı olanlar hastalığı daha hafif ve ölüm riski yaşamadan atlatıyor. Türkiye aşılama konusunda lider ülkelerden biri oldu. Aşıların herkese açıldığını görüyoruz. Birçok insan 2 dozunu almış durumda. 3. doz aşılar da yapılmaya başlandı" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Türkiye aşılamada lider ülkelerden biri’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA